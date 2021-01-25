AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığından, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

Konuşmasında Halkbank'tan kredi alan esnaf ve sanatkarların kredi taksitlerinin erteleneceği müjdesini verdi.

Esnaf ve sanatkarlara müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan " Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerinin, 1 Ocak-30 Haziran arası ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir.https://t.co/6iM8pHBQBm pic.twitter.com/2cdSVadTGO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 25, 2021

Halkbank Esnaf Destek Paketi'nden binlerce kişi yararlandı

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında uygulamaya konulan Esnaf Destek Paketi, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınından olumsuz etkilenen esnafa önemli katkı sağladı.

Ekonomik İstikrar Kalkanı düzenlemeleri kapsamında da Halkbank tarafından, nakit akışı sıkıntısı yaşayan esnaf ve sanatkarlara finansman imkanı sağlamak amacıyla Esnaf Destek Paketi adı altında "işletme kredisi" ve "esnaf kredi kartı" fırsatı getirilmişti.

Halkbank tarafından sağlanan krediler kapsamında yürürlüğe konulan, 25 bin liraya kadar limitli, 36 aya kadar vadeli, yıllık yüzde 4,5 faizli, 6 aya kadar ödemesiz dönem uygulanabilen Hazine faiz destekli işletme kredisinden binlerce esnaf ve sanatkar yararlandı.