Kırşehir Aşıkpaşa Halk Kütüphanesi'nde açılan takı tasarım ve kağıt rölyef kurslarına katılan çoğunluğu emekli öğretmen kadınlar, kitapla iç içe el işi sanatlarını öğrenerek kendilerini geliştiriyor.

Kırşehir Valiliğinin öncülüğünde, Halk Eğitim Merkezi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde kent merkezindeki Aşıkpa Halk Kütüphanesi'nin üçüncü katında takı tasarım ve kağıt rölyef kursları başlatıldı.

Kursa katılan çoğunluğunu emekli öğretmenlerin oluşturduğu kadınlar, el işinden yoruldukça kütüphaneden ödünç aldıkları kitapları okuyarak dinleniyor.

Kitap okuyarak kendilerini geliştiren kadınlar, kütüphanede ürettikleri el sanatları ürünlerinin satarak da hem aile bütçelerine hem de üyesi oldukları sivil toplum kuruluşlarının hayır işlerine katkı sağlıyor.

Yorulan kitap okuyor

Kursun usta öğreticisi Gülsen Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takı tasarın ve kağıt rölyef atölyesinde 80 kayıtlı kursiyerinin olduğunu belirterek, haftanın belirli günlerinde gruplar halinde çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Takı tasarım kursuna katılanların 20'sinin emekli öğretmen olduğunu ifade eden Çiçek, ipek kozadan pano ve çiçek yapımları, kurdele nakışı, kağıt rölyeften tablolar gibi 10 çeşit el sanatını öğrettiğini dile getirdi.

Kursun kütüphanede olması nedeniyle kadınların kitaplarla da iç içe olduklarına işaret eden Çiçek, "Kurslarımızda okuma saatlerimiz var. Kadınlarımız kütüphaneye üye olarak ödünç kitaplar alıyor. Yorulan kitabını okuyor, okumasını bitiren el işine devam ediyor. Böyle bir ortam kadınlarımızın çok hoşuna gidiyor." dedi.

Kursun müdavimlerinden emekli öğretmen ve Kırşehir Yardımsevenler Derneği Başkanı Nurten Büyüksaraçoğlu da iki yıldır kursa severek katıldığını, adeta burayı ikinci evleri olarak gördüklerini kaydetti.

"İsteyen el işini yapıyor. yorulduğumuzda kitap okuyoruz"

Burada hem kitap okuyup hem de huzurlu bir şekilde el işi sanatlarını öğrendiğini anlatan Büyüksaraçoğlu, şöyle konuştu:

"Takı yapıyoruz. İsteyen el işini yapıyor. Yorulduğumuzda kitap okuyoruz. Ben artık prensip haline getirdim. Ayda 4 kitap bitiriyorum. Evdeki kitaplarımı hep okudum, kütüphanedeki kitaplardan da yararlanıyorum. Ayrıca huzur veriyor. Bizde olmayan kitapları okuyorum. Burada takı, kurdele nakışı, kağıt rölyef, iğne oyası, panç işi yapılıyor. Dernek olarak koza işine de başlayacağız. Derneğimizin adına nazarlıklar yapıyoruz. Bunları satarak derneğimiz adına gelir elde ettik."

Emekli öğretmen Semra Tulga da geçen yıl kütüphanede kurs açıldığını duyunca buraya gelmeye başladığını, kitapların arasında sanat öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Gününün bir bölümünün kitap diğer bölümünün de kurdele nakışı ile geçtiğini anlatan Tulga, "Değişik tekniklerle nakış ürünleri yapıyoruz. Sıkıntılarımı, sevincimi yansıtmaya çalışıyorum. Kütüphaneden emanet almak suretiyle kitap okuyorum. Yorulduğumda kitap dinlendiriyor. İş yaparken kitap da bitiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA