Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Konya Şubesi ekipleri, koruma kontrol faaliyetleri esnasında Konya-Aksaray kara yolu kenarında uçamayan bir şahin olduğunu fark etti.

Şahinin kanadından yaralı olduğunu belirleyen milli parklar görevlileri, tedavisinin yapılması için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne teslim etti.

Şahinin tedavisini müteakip tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: AA