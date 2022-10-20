Belediyede düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna ve kurum amirleri katıldı.

Vali Akbıyık başkanlığındaki toplantıda, Hakkari'nin içme suyu ihtiyaç durumu, temini, eylem planı ve 2055 yılına kadar 24 saat su ihtiyacını karşılayabilecek yeni proje ve güzergahlar ele alındı.