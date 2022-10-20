Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 15:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yolcu otobüsünün çarptığı üniversite öğrencisi yoğun bakımda
[Fotograf: İHA]
Ağrı çevre yolunda meydana gelen kazada, yolcu otobüsünün çarptığı üniversite öğrencisi yoğun bakıma alındı.
Öğrenci yurdundan çıkarak çevre yolundan karşıya geçmek isteyen üniversite öğrencisi E.T'ye yolcu otobüsü çarptı.
Çarpmanın etkisi ile ağır yaralanan E.T., olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden 20 yaşındaki E.T’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Ağrı Trafik Kazası Otobüs Polis
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