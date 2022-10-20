Öğrenci yurdundan çıkarak çevre yolundan karşıya geçmek isteyen üniversite öğrencisi E.T'ye yolcu otobüsü çarptı.

Çarpmanın etkisi ile ağır yaralanan E.T., olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden 20 yaşındaki E.T’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.