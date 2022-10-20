Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 15:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'daki otobüs kazasında ölen bekçi Giresun'da defnedildi
[Fotograf: AA]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada ölen mahalle bekçisi Temel Aslantürk'ün cenazesi Giresun'da toprağa verildi.
Eşi Fatmanur Aslantürk ile görev yaptığı İstanbul'dan memleketi Alucra'ya gittiği yolcu otobüsünün tır ile çarpıştığı kazada ölen 30 yaşındaki Aslantürk'ün cenazesi, yakınları tarafından Alucra'ya getirildi.
Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Alucra şehir mezarlığında toprağa verildi.
Aslantürk çiftinin yaklaşık 3 ay önce evlendikleri ve Alucra'da yakınlarını ziyaret için yola çıktıkları öğrenildi.
İstanbul'dan Giresun'un Alucra ilçesine giden İbrahim Bulut yönetimindeki yolcu otobüsü, Kayadüzü mevkisinde Selahattin İnanır'ın kullandığı tırla çarpışmış, yolculardan Dursun Şerbetçi ve Temel Aslantürk hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.
Etiketler: Trafik Kazası Otobüs
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