Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan öncülüğünde, Gümüşsu köyünde 2015'te tarım uygulama ve araştırma sahası oluşturuldu.

Daha önce kestane kabağı, kırmızı kuri kabak, sakız kabağı yetiştirilen sahaya bu yıl, anavatanı Japonya olan "Hokkaido" ekildi.

Yaklaşık 5 dekar alanda deneme ekimi yapıldıktan sonra morfolojik gelişimlerinin oldukça iyi düzeyde olduğu gözlemlenen bitkinin hasadı gerçekleştirildi.

Japon kabağı olarak da bilinen, genellikle turuncu renkteki kabaktan dekar başına 2,5 ton verim alınabileceği öngörülüyor. Dekor amaçlı da kullanılan bal kabağı türünün üretiminin yörede yaygınlaştırılarak çiftçiler için alternatif ürün olması hedefleniyor.

"Bayburt organik üretime elverişli"

Bölgedeki üreticiler, özellikle bahar aylarında üniversitede düzenlenen çeşitli konferans ve toplantılarla olumlu sonuç alınan ürünler hakkında bilgilendiriliyor.

Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Bayburt'un organik üretime elverişli olduğunu vurgulayarak, "Ürün çeşitliliği konusunda da her bölgeye adapte olan tür ve çeşitler var. Üniversitemizde yaptığımız çalışmalarla ilimize adaptasyon gösterebilecek tür ve çeşitleri tespit edip üreticilerimizle paylaşmaya çalışıyoruz. Böylece ürün çeşitliliğimizin sayısını artırarak ilimizin ne kadar yüksek potansiyele sahip olduğunu ve pazarda da yer alabileceğimizi göstermeyi amaçlıyoruz" dedi.