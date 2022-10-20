Elazığ ve Tunceli bölgesinde hafta sonları doğa gezisine çıkan Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Gür, Pertek ilçesine bağlı Pınarlar köyü kırsalında daha önce görmediği bir sürüngenle karşılaştı.

Gür, cep telefonu ile kayıt altına aldığı ve hangi türe ait olduğunu merak ettiği sürüngenin görüntülerini Türkiye'deki sürüngen türlerine ilişkin araştırmalar yapan Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerim Çiçek ile paylaştı.

Çiçek, incelediği görüntülerdeki sürüngenin IUCN'nin yayımladığı kırmızı listede nesli asgari tehlike altındaki türler kategorisinde yer alan ve bilimsel adıyla Agamidae ailesine dahil Trapelus lessonae olduğunu tespit etti.

Gür, aldığı bilgilere göre daha çok çöl stepleri ve taşlı topraklı alanlarda yaşayan bozkır kelerin, Pertek ilçesinde ilk defa görüntülendiğini söyledi.