Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'da bütçe açığı için Ulusal Refah Fonu'ndan 1 trilyon ruble harcanacak
[Fotograf: AFP]
Rusya'da hükümet, ülkedeki bütçe açığının kapatılması için Ulusal Refah Fonu'ndan 1 trilyon ruble (yaklaşık 16,2 milyar dolar) harcayacak.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından imzalanan karara göre, bütçe açığının kapatılması için Ulusal Refah Fonu'ndan 1 trilyon ruble ayrılacak.
Rusya'nın Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervler, eylülde 1 trilyon ruble azalarak 1 Ekim itibarıyla 10,8 trilyon rubleye gerilemişti.
Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Rusya'da bütçenin gelecek 3 yıl boyunca açık vermesi bekleniyor.
Etiketler: Rusya
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