Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 14:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tokat'ta bir ahırda 195 litre kaçak içki ele geçirildi
[Fotograf: İHA]
Tokat'ta bir ahırda içki üretip piyasaya sürme hazırlığında olan 2 kişi gözaltına alındı.
Tokat İl jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, U.E. ile A.G. isimli kişilerin köyde bulunan ahırda kaçak alkol ürettiği ve Tokat şehir merkezine getirerek piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine ekipler harekete geçti.
Operasyonda 195 litre sahte alkol ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.
Etiketler: Tokat Kaçak İçki
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