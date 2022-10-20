Tokat İl jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, U.E. ile A.G. isimli kişilerin köyde bulunan ahırda kaçak alkol ürettiği ve Tokat şehir merkezine getirerek piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine ekipler harekete geçti.

Operasyonda 195 litre sahte alkol ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.