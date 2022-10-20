Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 14:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Son depremler... En son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu?
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi yakınlarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 14.35'te 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 8,31 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 20, 2022
Büyüklük:4.5 (MW)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş) - [3.53km] Çiğdemtepe (Pazarcık)
Tarih:20-10-2022
Saat:14:34:59 TSI
Enlem:37.401 N
Boylam:37.201 E
Derinlik:8.31 km
Detay: https://t.co/dECBVDs2N4
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