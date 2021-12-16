Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik "Eren Kış-4 Şehit Uzman Jandarma V. Kademe Çavuş İzzet Taşbaş Yeşilbayır-1 Operasyonu" başlattı.

Arazide arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen mağaraya operasyon düzenledi.

İlçe kırsalında tespit edilen mağarada, 62 kilogram amonyum nitrat, 2 biksi makineli tüfeği, bu silaha ait yedek namlu, mekanizma, 670 fişek ve 200'lük 4 mayon, 4 RPG-7 roketatar, 41 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 2 RPG-7 roketatar nişangahı, 15 RPG-7 roketatar mühimmatı, AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 14 şarjör, 20 şarjör kılıfı, 230 uçaksavar mühimmatı, antitank mayını, savunma tipi 37 el bombası, 21 el bombası fünyesi, zaman ayarlı 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 26 alıcı düzeneği, 10 devre kartı, 8 büyük ve küçük tüp, güneş enerji paneli, 6 adet 6'lı pil bloğu, 35 büyük pil, kazma, kürek, hilti ucu ile muhtelif yaşam ve sağlık malzemeleri ele geçirildi.