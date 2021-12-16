Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda basına kapalı yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının ardından, komisyon üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi.

2021 Asgari ücret ne kadar?

2022 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret rakamını açıkladı. 2022 yılında asgari ücretin en düşük rakamı 4 bin 253 lira olarak belirlendi.

Asgari ücrette vergi kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Aziz milletim, asgari ücrette tarihi bir artışı gerçekleştirirken bunun işveren üzerindeki yükünü azaltacak adımları atmayı ihmal etmedik. Asgari ücretin vergiden muaf tutulması tartışmaları yaşanmıştır. Yeni düzenleme ile on yıllardır konuşulan bu özlemi hayata geçiriyoruz. Yıl başından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. işveren kesimini böylece 450 liralık bir yükten de kurtarmış oluyoruz. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken bunun işveren üzerindeki maliyetini 450 lira aşağı çekmiş oluyoruz. " dedi.