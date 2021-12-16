Zonguldak'ta dünden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle Milli Egemenlik Caddesi'nde heyelan meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Heyelan nedeniyle kopan kaya parçaları, akaryakıt istasyonu binasının duvarını yıkarak hasara yol açtı.