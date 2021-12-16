Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 14:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Heyelanla kopan kayalar akaryakıt istasyonuna zarar verdi
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ta heyelan nedeniyle kopan kaya parçaları, bir akaryakıt istasyonu binasının duvarını yıkarak hasara neden oldu.
Zonguldak'ta dünden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle Milli Egemenlik Caddesi'nde heyelan meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Heyelan nedeniyle kopan kaya parçaları, akaryakıt istasyonu binasının duvarını yıkarak hasara yol açtı.
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