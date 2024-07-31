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Güncel
AA 31.07.2024 13:47

Hakkari'de öğrencilere YKS tercih danışmanlığı hizmeti

Hakkari Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurumları sınavına giren öğrencileri ve velileri bilgilendirmek amacıyla tanıtım stantları kurdu.

Hakkari'de öğrencilere YKS tercih danışmanlığı hizmeti

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 'Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri' kapsamında kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde kurulan stantlarda üniversite tercihi yapacak öğrencilere danışmanlık ve rehberlik hizmeti veriliyor.

Üç gün sürecek tanıtım ve tercih günleri kapsamında öğrencilere ve ailelerine üniversitenin sunduğu eğitim olanakları, bölümleri ve kariyer fırsatları hakkında detaylı bilgi veriliyor.

Ayrıca, tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve merak edilen konular hakkında da birebir danışmanlık hizmeti sunuluyor.

Hizmetten duydukları memnuniyetlerini dile getiren öğrenciler, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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