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Güncel
AA 31.07.2024 13:43

Giresun'da "Fındık Gastronomi Şenliği" düzenlendi

Giresun'un Bulancak ilçesinde "Fındık Gastronomi Şenliği" gerçekleştirildi.

Giresun'da "Fındık Gastronomi Şenliği" düzenlendi

Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Sahil Park'ta organize edilen etkinlikte, ilkini düzenledikleri şenliği geleneksel hale getireceklerini söyledi.

Amaçlarının fındığın Türkiye ve dünyadaki yerinin daha farklı şekilde işlenmesi olduğuna dikkati çeken Sıbıç, fındık tüketiminin farklı yollarla daha da artmasını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Sıbıç, fındığın kendileri için bir yaşam biçimi olduğunun altını çizerek, "Fındık bizim için nedir? Kızımızın düğünü fındıktan sonra, alışveriş fındıktan sonra, çocuğumuzun sünneti fındıktan sonra, bir iş kurulacak, iş yapılacak hepsi fındıktan sonra." dedi.

Konuşmaların ardından, fındık kullanılarak yapılan yiyecekler jürinin beğenisine sunuldu. Ayrıca katılımcılara karalahana çorbası ikram edildi.

Giresun Folklor ve Sanat Araştırmaları Derneği ekibinin de sahne aldığı şenliğe, ilçe protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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