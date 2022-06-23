Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'de iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan Agit Akar (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Hakkari merkezde bulunan Kent Parkta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle iki grup bıçak ve sopalarla birbirlerine saldırdı.
Olay sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Agit Akar, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Polis, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Hakkari
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