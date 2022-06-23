Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Konya'da 2022 yılı sulama sezonunda, 2 milyon 300 bin 140 dekar tarım arazisinin sulandığını aktardı.

Türkiye'nin kalkınmasında, DSİ'nin kilometre taşlarından biri olduğunu anlatan Akca, "Su, hayatın merkezinde olduğu gibi kalkınmanın da merkezinde. Bu kapsamda sulama projelerimiz başta olmak üzere yatırımlarımızı en kısa zamanda tamamlayarak faydaya dönüştürmek, verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız" dedi.

Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını, özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsediklerini vurgulayan Akca, şunları söyledi.

"Konya'da toplam 2 milyon 300 bin 140 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarımla, 2022 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 5,8 milyar lira katkı sağlanması hedefleniyor. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezonu diliyoruz. DSİ olarak, ülke tarımı ve ülke insanı için özveriyle çalışmaya devam etmekteyiz."