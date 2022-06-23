Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 10:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ın Devrek ve Ereğli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda, 156 kök kenevir, 103 gram kubar esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Zonguldak Uyuşturucu
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