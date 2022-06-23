İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu'nun koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Özel Harekat'tan 118 polisin katılımıyla 20 Haziran'da düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte 20 Haziran'da 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda K.D, R.B, Z.Ç, E.B, Ö,T, M.D, B.C.K. ve T.Ö. gözaltına alınmış, evlerde ve eklentilerinde yapılan aramada, örgütsel içerikli kitap, 2 kalaşnikof tüfek, 5 ruhsatsız silah, 87 fişek, 38 mermi, 31,67 gram esrar ve 18,87 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmişti.

Şüphelilerin telefonla şifreli konuşmalarında sentetik uyuşturucuyu "Metin", eroini ise "Erol" olarak kodladıkları belirlenmişti.