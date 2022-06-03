Hakkari İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde görevlilerce kayıt yaptıranlara konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, bu fırsatı güzel değerlendirmek gerektiğini belirtti.

Kovid-19 nedeniyle iki yıldır ara verilen hac ibadetinin yeniden başlayacak olmasının heyecanını yaşadıklarını kaydeden Fakirullahoğlu, şunları aktardı:

"Hac mali ve bedeni durumu müsait her Müslümana farz olan meşakkatli bir ibadettir. Milyonlarca insanın hasretle beklediği bu mukaddes yolculuğa hak kazanan az sayıda kişiden biri olmanın mutluluğunu yaşamalıyız. Yüce Allah'ın bize sunduğu bu fırsatı güzel değerlendirmeliyiz. Günlerimizi alış, veriş yaparak değil, mümkün olduğunca ibadetle geçirmeliyiz. Kalacağımız otellerde, servis ve diğer toplu yaşam yerlerinde insanları rahatsız edecek tutum ve davranışlardan uzak durmalıyız. Hac öncesi ve sonrası yaşantımızda bir takım değişiklikler olması gerektiğini unutmamalıyız. Eskisinden daha çok hayır, hasenata yönelerek insanların kalbini kazanmaya çalışmalıyız."