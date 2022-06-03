Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 15:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Iğdır’da trafik kazası: 2 Yaralı
[Fotoğraf:AA]
Iğdır Tuzluca karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Iğdır Tuzluca karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Tuzluca ilçesine 10 km kala Pirli rampasında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Iğdır’dan Kars Digor ilçesine giden 06 GB 3221 plakalı ve sürücüsü öğrenilemeyen pikap araç Pirli rampasında Iğdır’a U dönüşü yapmak isterken kaza yaptı.
Araçta bulunanlar hava yastığının açılması sonucu kazayı şans eseri ucuz atlattı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Etiketler: Iğdır Trafik Kazası
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