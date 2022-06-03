Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, Balcı, Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu tarafından karşılandı.

Karşılama mangasını selamlayan Balcı, Kurtoğlu ve yardımcılarıyla fotoğraf çektirdi.

Ziyaretçi defterini imzalayan Vali Balcı'ya Tümgeneral Kurtoğlu tarafından günün anısına gümüş tabak ve üzerinde dua yazılı zırhlı maket takdim edildi.

Kurtoğlu ile makamında bir süre görüşen Balcı daha sonra komutanlıktan ayrıldı.