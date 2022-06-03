Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 15:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van Valisi Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığını ziyaret etti
[Fotoğraf:AA]
Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığını ziyaret etti.
Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, Balcı, Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu tarafından karşılandı.
Karşılama mangasını selamlayan Balcı, Kurtoğlu ve yardımcılarıyla fotoğraf çektirdi.
Ziyaretçi defterini imzalayan Vali Balcı'ya Tümgeneral Kurtoğlu tarafından günün anısına gümüş tabak ve üzerinde dua yazılı zırhlı maket takdim edildi.
Kurtoğlu ile makamında bir süre görüşen Balcı daha sonra komutanlıktan ayrıldı.
Etiketler: Van Jandarma Genel Komutanlığı
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