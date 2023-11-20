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Güncel
İHA 20.11.2023 10:09

Hakkari'de düşen kayalar korkuya neden oldu

Hakkari'nin Dağgöl Mahallesi’nde yola düşen kayalar büyük korkuya neden oldu.

Hakkari'de düşen kayalar korkuya neden oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Dağgöl Mahallesi Kalealtı semti yolu üzerindeki evlerin bulunduğu alana 150 metre yükseklikten kayalar düştü.

Kayaların akşam saatlerinde düşmesi büyük bir faciayı önlerken, bölgeye hemen ekipler sevk edildi. Mahalle sakinleri, 150 metre yükseklikten kayalar düştüğünü belirterek, “Yağışlarla birlikte kayalar yola düşüyor. Akşam saatlerinde kayaların yola inmesi muhtemel yaralama ve can kayıplarının önüne geçilmiştir. Gündüz saatlerinde bu kayalar düşseydi kesinlikle ölümlere eden olacaktı. Günde onlarca öğrenci buradan okula gidiyor" diye konuştular. 

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