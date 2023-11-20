Hakkari'de düşen kayalar korkuya neden oldu

Dağgöl Mahallesi Kalealtı semti yolu üzerindeki evlerin bulunduğu alana 150 metre yükseklikten kayalar düştü.

Kayaların akşam saatlerinde düşmesi büyük bir faciayı önlerken, bölgeye hemen ekipler sevk edildi. Mahalle sakinleri, 150 metre yükseklikten kayalar düştüğünü belirterek, “Yağışlarla birlikte kayalar yola düşüyor. Akşam saatlerinde kayaların yola inmesi muhtemel yaralama ve can kayıplarının önüne geçilmiştir. Gündüz saatlerinde bu kayalar düşseydi kesinlikle ölümlere eden olacaktı. Günde onlarca öğrenci buradan okula gidiyor" diye konuştular.