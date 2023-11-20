Bayburt'ta kar etkili

Bayburt'ta gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, sabaha kadar devam etti.

Sabahın erken saatlerinde işe giden vatandaşlar, araç üzerlerini ve iş yeri önlerindeki karı temizleyerek işe koyuldular.

Bazı vatandaşlar bu sene karın geç yağdığını belirtirken, bazıları da 20 Kasım'da tam vaktinde yağdığını söylediler.

Eski kışların kalmadığını söyleyen Süheyla Demir isimli vatandaş, "Tam vaktinde kar yağdı, hava biraz soğuk ama o kadar olacak. Geçen seneyle hemen hemen aynı ayda yağdı. Kuraklığın etkisini biz Bayburt'ta hissetmiyoruz ama büyük şehirler bu durumdan çok etkileniyor" dedi.