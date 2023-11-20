Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, adresler ve araçlar ile şüphelilerin üzerinde yaptıkları aramalarda, farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 2 uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparat, 2 ruhsatsız tabanca ile 5 mermi ele geçirdi.

Uyuşturucu kullanmak ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş cezası olanların da aralarında bulunduğu 24 zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.﻿​​​​​​​