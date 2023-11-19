Karaman Emniyeti'nin asayiş, narkotik ve trafik uygulamaları devam ediyor

İl Emniyet Müdürlüğü'nün il merkezinde yürütülen genel uygulamaların devam ediyor.

11-17 Eylül tarihleri arasında tüm ekiplerin katılımıyla yapılan uygulamalarda 7 bin 915 kişi sorgulanırken, 13 kişinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Aranan 13 kişiden 6’sı tutuklandı.

Trafik uygulamasında ise alkollü olarak araç kullanan 15 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 55 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 20 kişiye para cezası yazıldı. 143 araç trafikten men edilirken, 20 sürücünün ise ehliyetine el konuldu.

Narkotik uygulamalarında ise 2 adet ruhsatsız tabanca ile 5 adet av tüfeği, 51 adet kesici ve delici alet, 35 gram uyuşturucu ile 46 adet sentetik ecza ele geçirildi. Emniyet, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceği kaydedildi.