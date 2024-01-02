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Güncel
AA 02.01.2024 20:43

Hakkari'de 53 yaşındaki hasta "hibrit" ameliyatla sağlığına kavuştu

Hakkari'de bacaklarından rahatsız olan, hipertansiyon ve koroner arter hastalığı bulunan 53 yaşındaki hasta, "hibrit" ameliyatla sağlığına kavuştu.

Hakkari'de 53 yaşındaki hasta "hibrit" ameliyatla sağlığına kavuştu

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bacaklarındaki rahatsızlık nedeniyle Hakkari Devlet Hastanesine başvuran Z.E'nin, yapılan tetkiklerinde iki kasıktan bacağa giden damarlarında tıkanıklık olduğu tespit edildi.

Damar yapısı ve riskli hastalıkları nedeniyle hibrit yöntemle ameliyat edilen hasta, başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Op. Dr. Doğan Yetüt, son yıllarda damar hastalıklarının tedavisinde geleneksel yöntemlere ek olarak tercih edilen hibrit ameliyatların, Türkiye'de tıp alanındaki gelişmelerin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Hibrit ameliyatların, hastalara kısa sürede iyileşme fırsatı sunduğunu bildiren Yetüt, "Hastamız 53 yaşında erkek hasta. Her iki bacağında yürürken ağrı şikayetleri vardı. Hastanın aynı zamanda hipertansiyon ve koroner arter hastalığı mevcut olup kardiyoloji birimi tarafından takip ediliyordu. Daha önce başka merkezlerde taş nedeniyle sol böbreği ameliyatla alınmış ayrıca damar hastalıkları sonucu karındaki aort damarından her iki kasığa uzanacak şekilde sentetik damar kullanılarak baypas ameliyatı yapılmış." dedi.

Hastanın muayenesinde her iki kasıktan bacağa giden damarlarda tıkanıklık olduğunu tespit ettiklerini belirten Yetüt, hastanın mevcut riskli hastalıkları ve damar yapısı nedeniyle hibrit ameliyat planladıklarını aktardı.

Sağ bacağındaki damar tıkanıklığının anjiyoya uygun olmadığını ve ameliyatla açılabileceğini, diğer bacağın anjiyo için uygun olduğuna karar verdiklerini ifade eden Yetüt, şunları kaydetti:

"Daha hızlı ve daha az komplikasyon için hastayı belden uyuşturarak ameliyata alıp sağ bacağına sentetik damar ile baypas yaptıktan sonra anjiyo birimine alındı. Hastanın diğer bacağına kesi yapmadan böbrek için zararlı olan kontrast ilacını daha az vererek kapalı olan diğer bacağındaki damarı anjiyo ile açtık. İşlem sonrası hasta yoğun bakım ihtiyacı olmadan kalp ve damar cerrahisi servisine alındı. 2 gün serviste takip edildikten sonra şifa ile taburcu edildi."

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