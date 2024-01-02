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Güncel
İHA 02.01.2024 20:39

Isparta’da silahlı kavga: 1 yaralı

Isparta’da bir kasap dükkanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Isparta’da silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, Isparta’nın merkeze bağlı Bağlar Mahallesi 127 Cadde üzerinde bulunan bir kasap dükkanında meydana geldi.

M.B. ile F.Y. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından M.B., av tüfeğiyle F.Y’ye ateş açtı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Göğsünden ve elinden yaralanan F.Y. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, polis ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, şüpheli M.B. ise gözaltına alındı.

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