Puslu 8.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 02.01.2024 20:13

Kars’ta jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Kars’ta jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor. Jandarma ekiplerince yapılan uygulamalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kars’ta jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca il genelinde yapılan uygulamalarda, uyuşturucu, 169 paket kaçak sigara ve 1 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Jandarma ekiplerince ayrıca yurda kaçak giriş yaptıkları tespit edilen 36 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Iğdır’a gönderilecekleri öğrenildi. Jandarma ekiplerince kent genelinde yapılan uygulamalarda 16 kişi hakkında ise işlem yapıldı. Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca güvenlik uygulamalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi. 

ETİKETLER
Kars
Sıradaki Haber
Rize'de dolmuş şoförü aracında unutulan çantayı sahibine teslim etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:42
BM'den Hamas yöneticisi Aruri'nin öldürülmesinin ardından itidal çağrısı
21:50
Lübnan Başbakanından İsrail'i BM'ye şikayet etme talimatı
21:34
"2024'te ikinci bir ek MTV alınacak" iddiası yalanlandı
21:34
Gazze'deki hükümet: Filistin direnişi İsrail işgali ortadan kalkana kadar sürecek
21:21
Fransa'nın Pas-de-Calais vilayetinde su baskınları: Kırmızı alarm verildi
21:16
Avustralya'da şiddetli yağışlar nedeniyle yardım çalışmalarında askerler görevlendirilecek
Ankara'da hava kalitesi, gün içinde yüzde 55-85 aralığında ölçüldü
Ankara'da hava kalitesi, gün içinde yüzde 55-85 aralığında ölçüldü
FOTO FOKUS
Taksim'deki "Kurşun Geçirmez Düşler Sergisi" büyük ilgi görüyor
Taksim'deki "Kurşun Geçirmez Düşler Sergisi" büyük ilgi görüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ