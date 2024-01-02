Puslu 9.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 02.01.2024 19:43

Karlıova'da Filistinliler yararına kermes düzenlendi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze yararına kermes düzenlendi.

Karlıova'da Filistinliler yararına kermes düzenlendi

Şehit Hacı Alan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından okulda, geliri Gazze'ye ulaştırılmak üzere kermes düzenlendi.

Kermeste, evlerde hazırlanan pasta ve yemekler satışa sunuldu.

Bazı öğrenciler de kumbaralarında biriktirdikleri paraları Gazze'ye ulaştırılması için okul idaresine teslim etti.

Kermese, Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Belediye Başkanı Veysi Bingöl, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yıldız, Memur Sen Bingöl İl Başkanı Yunus Kava, AK Parti İlçe Başkanı İlyas Bingöl, HÜDA PAR İlçe Başkanı Yavuz Bingöl, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

ETİKETLER
Bingöl
Sıradaki Haber
Siirt'te esnafın yaralı halde bulduğu kedi tedavi altına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:12
İzmir açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 düzensiz göçmen yakalandı
19:49
Bakan Göktaş: Kadınlarımızın üretime katılımlarına destek olduk, olmaya devam edeceğiz
19:34
Beşiktaş'ta İETT otobüsünün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
19:31
Balıkesir'de sağanak dolayısıyla ev ve iş yerlerini su bastı
19:28
Yalova'da Roma dönemine ait taş mozaik tablo ele geçirildi
19:26
ASELSAN, tasarım ve lojistik üssü olması planlanan "ASELSAN Malatya"yı kuracak
Ankara'da hava kalitesi, gün içinde yüzde 55-85 aralığında ölçüldü
Ankara'da hava kalitesi, gün içinde yüzde 55-85 aralığında ölçüldü
FOTO FOKUS
Lübnan resmi ajansı: İsrail, Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi
Lübnan resmi ajansı: İsrail, Beyrut'ta Hamas ofisine saldırı düzenledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ