Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 14:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de 4 kilo 59 gram eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında 4 kilo 59 gram eroin bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, ilçe kırsalında yapılan aramada 4 kilo 59 gram eroin ele geçirildi.
Etiketler: Hakkari Uyuşturucu Narkotik
Sıradaki Haber
Şırnak’ta aracın motor kısmına saklanan uyuşturucuyu ‘Stark’ buldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz