Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 14:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı anısına konser verildi
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı dolayısıyla sanatçı Erdal Erzincan konser verdi.
Ardahan Belediyesince Milli Egemenlik Parkında düzenlenen konserde, Erdal Erzincan sevenleriyle bir araya geldi.
Hava sıcaklığının sıfırın altında olmasına rağmen Erzincan hayranları, bağlama ve müzik eşliğinde doyasıyla eğlendi, keyifli anlar yaşadı.
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir de konserin sonuna doğru Erzincan'a eşlik etti.
Demir'in seslendirdiği "Sarı saçlı mavi gözlüm" türküsü de konsere katılanlardan yoğun ilgi gördü.
Etiketler: Ardahan
Sıradaki Haber
Rusya'nın nüfusu kaç? Rusya nüfusu, komşuları ve yüz ölçümü...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz