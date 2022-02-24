Şırnak’ın Uludere ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurup, narkotik köpeği Stark ile yaptığı aramada, otomobilin motor bölümüne saklanmış çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uludere ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta hassas burunlu narkotik detektör köpeği Stark’ın desteği ile yapılan aramalarda aracın motor kısmında 650 gram metamfetamin, sentetik ecza maddesi ve esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



