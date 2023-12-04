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Güncel
AA 04.12.2023 15:56

Hakkari'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi

Hakkari'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Hakkari'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi

Öğretmevinin toplantı salonunda düzenlenen programda müzik dinletisi sunuldu.

Katılımcılara yemek ikramında bulunulan programda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Çelik, konuşma yaptığı sırada yanına gelerek kürsüde konuşmak isteyen engelli kız çocuğuna mikrofonu uzattı. Kız çocuğu, "Teşekkür ederim. Ben seni çok seviyorum." dedi.

Ardından konuşmasına devam eden Çelik, herkesin bir engelli adayı olduğunu dile getirerek, "İyi ki varsınız. Biz de devletimizin bize getirdiği görevler çerçevesinde Hakkari'de sizlere destek olmak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız, bu anlamdaki birçok sıkıntıya çözüm bulmak için güçlü iradeler ortaya koydu. İlimizde 3 bin 87 engelli vatandaşımıza evde bakım hizmeti kapsamında 2023'te 140 milyon lira ödeme yapıldı."

Çelik, ardından katılımcıların sorun ve taleplerini dinledi, çocuklara hediye dağıttı.

Programa İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sait Abdullahoğlu, Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin, Milli Eğitim Şube Müdürü Oktay Kızılkaya, Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, engelliler ve aileleri katıldı.

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