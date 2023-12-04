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Güncel
İHA 04.12.2023 15:16

Kars’ta asayiş uygulaması

Kars’ta polis asayiş uygulamalarına devam ediyor.

Kars’ta asayiş uygulaması

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce il genelinde yapılan asayiş uygulamalarında 94 bin 327 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Polis umuma ait 495 işletmede uygulama yaparken, çeşitli suçlardan araması bulunan 62 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 62 kişiden 22’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan yapılan uygulamalarda polis ekiplerince 42 bin 321 araç kontrol edildi.

Kusurlu görülen araçlar hakkında ise yasal işlem yapıldı. Polis ekiplerince denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. 

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