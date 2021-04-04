Nisan ayı olmasına rağmen 1 metreyi aşkın karın bulunduğu merkezde, 6 kategoride gerçekleştirilen yarışmaya 65 sporcu katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun düzenlenen organizasyonda sporcular, oluşturulan parkurda dereceye girmek için ter döktü.

Ödül törenine katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada, kentin her alanda gelişip kalkındığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bakanların desteğiyle kentin kalkınması için büyük bir seferberliğin yürütüldüğünü belirten Akbıyık, "Merkezimizde pist uzunluğunu 3 bin 500 metreye çıkardık. Otel çalışması devam ediyor. Telesiyejimizi yaptık. İnşallah hedefimiz gelecek yıl pistleri 6 kilometreye çıkarmak. Kafe, yürüyen bant projelerimizi de 2021-2022'de yapacağız." dedi.

"Hakkari ve Yüksekova'da millet bahçesi yapılacak"

Kentteki çocukların özellikle kayakta başarılı olduğuna vurgu yapan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Kayak Milli Takımı'nın neredeyse yüzde 30'u Hakkarili, Yüksekovalı çocuklarımızdan oluşuyor. 2 yılda 22 bin vatandaşımıza, çocuğumuza burada tüm masrafları Valilik tarafından karşılanarak kayak öğrettik. Hakkarililerin yüzde 50'sinden fazlası profesyonel ve amatör kayak yapmayı biliyor. Burası İran'ın, Irak'ın, Van'ın, Şırnak'ın kayak merkezi, kış turizm merkezi olma yolunda ilerliyor. Gençlik ve Spor Bakanımızın Hakkari'ye özel desteği var. Neredeyse 50-100 yıllık yatırımı, hizmeti bir yılda aldık. Çevre ve Şehircilik Bakanımız merkez belediyesine, ilçelerimize ve beldelerimize sürekli destek veriyor. Geçen hafta da ziyaret ettim. 22 milyon lirayı bulacak yatırım desteğini aldık. İnşallah Yüksekova ve Hakkari'de de millet bahçesini yapmak için çalışmalara başladık."

Dereceye giren sporculara ödüllerinin verildiği törene Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Selim Kapancı, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, Cumhuriyet Başsavcıvekili Duygu Demirayak Durmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Türkiye Kayak Federasyonu Hakkari Temsilcisi Halil Kurşun, antrenör ve sporcular katıldı.