Haber Giriş: 4 Nisan 2021 Pazar 16:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ambulans helikopter kazada yaralanan sürücü için havalandı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'nın Darende ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.
Aşağıulupınar Mahallesi'nde Halil Ulukaya'nın (41) kullandığı "patpat" diye tabir edilen tarım aracı, Armutlu mevkisinde devrildi.
Ağır yaralanan Ulukaya, 112 Acil Servis ekibince Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlk müdahalenin ardından Ulukaya için 112 Komuta Merkezi'nden ambulans helikopter talep edildi.
Ulukaya, ilçe stadına inen Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne nakledildi.
Etiketler: Sağlık Bakanlığı
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