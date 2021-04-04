Haber Giriş: 4 Nisan 2021 Pazar 15:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 3 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve adreslerindeki aramada, yeşil reçeteye tabi 1247 hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu
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