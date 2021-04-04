Haber Giriş: 4 Nisan 2021 Pazar 15:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Buharkent ilçesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Yukarı Savcıllı Mahallesi'nde son zamanlarda vakaların ve temaslı sayısının artması dolayısıyla karantina uygulanmasına karar verildi.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yukarı Savcıllı Mahallemizde 10 gün süre ile karantina kararı alınmıştır." ifadelerine yer verildi.
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