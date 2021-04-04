Haber Giriş: 4 Nisan 2021 Pazar 11:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de yurda yasa dışı yollardan giren 5 Suriyeli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de yurda kaçak girdikleri belirlenen 5 Suriyeli yakalandı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında Suriyeli İ.Y. idaresindeki minibüsü durdurdu.
Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, minibüsteki biri kadın 5 Suriyelinin yurda yasa dışı yollardan girdiklerini belirledi.
İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülen Suriyelilerin, organizatörlere biner dolar vererek Gaziantep ve Şanlıurfa üzerinden yurda girdikleri ileri sürüldü.
Minibüs şoförü İ.Y. gözaltına alındı, araca el konuldu.
Etiketler: Suriyeli Sığınmacı
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