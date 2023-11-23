Hakkari Valisi Çelik, çöp toplama etkinliğine katıldı

Merzan Mahallesi Okullar bölgesi başta olmak üzere kentin birçok noktasında belediye öncülüğünde eş zamanlı temizlik çalışması başlatıldı.

Etkinlikte öğrencilerle çöp toplayan Çelik, vatandaşlardan, atıklarını ayrıştırmalarını, atık toplama günlerine uymalarını, çevre ve halk sağlığını doğrudan etkileyen kent temizliğine hassasiyet göstermelerini istedi.

Kendilerine düşen görevin çevreyi kirletmemek olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Kirlettikten sonra temizlemek, gerçekten ciddi bir masraf ve zaman kaybıdır. Bizim öncelikle, çocuklarımız başta olmak üzere toplumun bütün kesimlerinde, çevremizi temiz tutma anlamındaki bilinci güçlendirmemiz gerekiyor. Toplumsal refah, yaşam kalitesi, halk ve çevre sağlığı ile birebir ilişkili olan genel temizlik ve atık yönetimi konularında vatandaşlarımızın göstereceği duyarlılık, belediyemizce yürütülen çalışmaların tamamlayıcısı olacaktır. Geleceğimizi şekillendiren doğadır. Hakkari'mizin çok güzel bir doğası var ve bunu kaybetmek bize acı verir. Şehrimizi daha güzel, daha verimli bir hale getirebilmek, çevre duyarlılığını artırmakla mümkündür."

Çelik, "Temiz çevre, temiz gıda, temiz su, temiz hava demek. Bu doğrultuda, tüm vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. Unutmayalım, kentimizi ancak birlikte temiz tutabiliriz. Yere çöp atanları görünce onları nazikçe uyaracağız. Daha güzel bir çevre için çevremizi temiz tutmalıyız. Atılan çöpler yüzyıllar boyunca doğada kalıyor." diye konuştu.

Etkinliğine Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, öğrenci ve öğretmenler katıldı.