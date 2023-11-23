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Güncel
İHA 23.11.2023 09:55

Elektrikli ısıtıcı yangına neden oldu: 5 yaralı

Amasya’nın Taşova ilçesinde 3 katlı bir binada ısınmak için yakılan elektrikli ısıtıcı birinci kattaki daireyi küle çevirirken, uykudaki 5 vatandaş son anda kurtuldu.

Elektrikli ısıtıcı yangına neden oldu: 5 yaralı
[Fotograf: İHA]

Yangın, Yeşilırmak Mahallesi Aytaç Caddesi'nde gece meydana geldi. İnşaat işçilerinin kaldığı bir dairede 5 işçi az kalsın canlarından oluyordu.

Elektrikli ısıtıcının battaniyeyi tutuşturması sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bütün evi kapladı.

Birinci kattaki dairede bulanan 5 kişi alevlerin içinde kaldı. Yangında camdan atlayarak canlarını kurtaran 3 kişi yaralandı. Dairede kalan diğer iki kişi ise yoğun dumandan etkilenilerek merdivenden indi.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri söndürdü.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralanan 5 kişi ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Amasya Yangın
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