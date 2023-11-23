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Güncel
AA 23.11.2023 09:47

Yozgat Merkez Ortaokulu'nda kütüphane ve okuma salonu açıldı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nda Turizm ve Tanıtım Birimi Başkanı iken geçen yıl hayatını kaybeden Dr. Elif Aybike Büyükyılmaz adına Yozgat Merkez Ortaokulu'nda oluşturulan kütüphane ve okuma salonu hizmete açıldı.

Yozgat Merkez Ortaokulu'nda kütüphane ve okuma salonu açıldı

Dr. Elif Aybike Büyükyılmaz Kütüphanesi ve Okuma Salonu’nun açılışında konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, Elif Aybike Büyükyılmaz'ın ismini yaşatmak üzere oluşturulan kütüphane için ORAN Kalkınma Ajansı, Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenler ve ailenin destek sağladığını söyledi.

Kütüphanenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Özkan, "Öğrencilerimiz de başarılı yavrumuzu örnek alacaklar 'Elif' gibi dosdoğru olarak, yollarında yürüyecekler. Okulumuz için hayırlı olsun. Elif kızımızın annesine, babasına da hayırlı ömür ve başsağlığı diliyorum." dedi.

Elif'in babası Bekir Büyükyılmaz da kızının adını yaşatmak için Yozgat ve Sorgun'da birer okulda kütüphane açtıklarını, bir de hatıra ormanı oluşturmak istediklerini söyledi.

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