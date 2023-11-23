Artvin'de ani bastıran kar sürü sahiplerine zor anlar yaşattı

Artvin'de dün gece başlayan ve etkili olan kar yağışı yaylalarda bulunan sürü sahiplerini olumsuz etkiledi.



Ardanuç ilçesinde besicilikle uğraşan Serkan Altunkaya, Boyalı Köyü yaylasında sürüsüyle kara teslim oldu. Bir başka besici Deniz Nehir Aksoy ise bin koyunuyla Merkez Yukarı Maden köyünde kar engeliyle karşılaştı. Kar ve yoğun tipi nedeniyle sürü ilerlemede zorlanırken, yiyecek bulmak için karın altında kalan otları otlamak zorunda kalıyor. Yaz aylarını yaylada sürülerini otlatarak geçiren besiciler, ani bastıran karla yağışı nedeniyle kar yağışı durunca rakımı daha düşük ve karın yağmadığı yaylalara inecek.