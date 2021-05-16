Haber Giriş: 16 Mayıs 2021 Pazar 10:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek mi? İçişleri Bakanlığı normalleşme genelgesi...
İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Peki sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek mi? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Normalleşme takvimi...
İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.
Sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek mi?
Hafta içi, 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonu Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması devam edecek.
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