Haber Giriş: 16 Mayıs 2021 Pazar 09:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 16 Mayıs 2021 güncel dolar kuru… Dolar/TL…
Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 8,45’ten işlem görüyor. İşte, 16 Mayıs güncel döviz kurları…
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,45 seviyelerinde işlem görüyor.
Perşembe günü, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 8,5035'ten tamamladı.
Dolar/TL, Cuma gününe değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 8,4930'dan işlem gördü.
Aynı dakikalarda, avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 10,2855'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 primle 11,9485'ten satıldı.
Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 90,55 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 değer kazancıyla 1,2107'den alıcı buldu.
16 Mayıs güncel döviz kuru
Dolar/TL, 8,45 seviyesinde seyrediyor.
Euro ise 10,29'dan satılıyor.
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