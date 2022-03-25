Ülke genelinde devam eden yağışlar pazar gününden itibaren yurdun doğusuna kayacak. Yağışlar yarın iç kesimlerde kar, Karadeniz, Marmara ve Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur şeklinde olacak.

Pazar günü ise yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Aadolu Bölgesi'nin doğusu hariç yağmur görülecek. Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise kar yağışı görülecek.

Pazartesi günü yağış beklenen Doğu Karadeniz dışında kalan yerlerde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan özellikle pazar gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.

Üç büyük şehirde hava nasıl olacak?

Ankara'da yarın kar yağışı ile birlikte en yüksek sıcaklık 6 derece, pazar günü ise parçalı bulutlu ve güneşli 10 derece, yeni haftanın ilk günü ise 13 derece olacak. Kentte pazar gününden itibaren yağış beklenmiyor.

İstanbul'da cumartesi günü yağmur yer yer sağanakla birlikte en yüksek sıcaklık 10 derece, pazar günü parçalı bulutlu ve güneşli 13-15, pazartesi günü ise yine parçalı bulutlu ve güneşli 16-19 derece civarı sıcaklık bekleniyor.

İzmir'de hafta sonu yağış beklenmezken, yarın en yüksek sıcaklık 17, pazar günü 19, pazartesi günü 21 derece olacak.