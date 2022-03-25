İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler ne? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte İSKİ’nin 25 Mart 2022 su kesintisi listesi...
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Ataşehir
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Küçükbakkalköy Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
25.03.2022 12:11
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
B.Çekmece
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Celaliye Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
25.03.2022 10:33
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Esenyurt
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Zafer Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
25.03.2022 12:05
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Sultanbeyli
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Abdurrahmangazi Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
25.03.2022 11:09
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Çatalca
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Çakıl Mah,Kaleiçi Mah,Elbasan Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
900 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|
Açıklama
|
:
|
Mimar Sinan-Çatalca 900Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışması Yapılmaktadır.
|
Başlama Tarihi
|
:
|
25.03.2022 11:49
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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