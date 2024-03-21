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Güncel
İHA 21.03.2024 17:14

Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi

Bayburt İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayıp Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan hafızlık tespit sınavında başarılı olarak hafızlık belgesi almaya hak kazanan öğrenciler için tören düzenlendi.

Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi

Bayburt İl Müftülüğünde düzenlenen törende İl Müftüsü Vekili Abdullah Aksoy, öğrencilere hafızlık belgelerini takdim etti. Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Aksoy, öğrenci velileri ve Kur'an kursu öğreticilerine verdikleri destekten ötürü teşekkür ederek, "Hafızlarımızın yetişmesinde katkısı olan anne-babalarına, Kur’an kursu öğreticilerimize, kurslarımıza maddi ve manevi destekte bulunan hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kıymetli öğrencilerimizi tebrik ediyor, ömür boyu maddi ve manevi muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

Törene Kur'an kursu öğreticileri ve öğrenci velileri katıldı. 

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