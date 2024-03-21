Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi

Bayburt İl Müftülüğünde düzenlenen törende İl Müftüsü Vekili Abdullah Aksoy, öğrencilere hafızlık belgelerini takdim etti. Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Aksoy, öğrenci velileri ve Kur'an kursu öğreticilerine verdikleri destekten ötürü teşekkür ederek, "Hafızlarımızın yetişmesinde katkısı olan anne-babalarına, Kur’an kursu öğreticilerimize, kurslarımıza maddi ve manevi destekte bulunan hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kıymetli öğrencilerimizi tebrik ediyor, ömür boyu maddi ve manevi muvaffakiyetler diliyorum" dedi.



Törene Kur'an kursu öğreticileri ve öğrenci velileri katıldı.